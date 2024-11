VIDEO: Češce utekl pes na letišti v Paříži z přepravního boxu. Pět dní po něm pátrají drony Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Mladá Češka přišla na letišti v Paříži o svého psa, kterého přepravovala v zavazadlovém prostoru. Dvouletá fenka Amálka utekla na letištní ploše terminálu Charlese de Gaulla, když zaměstnanci přepravovali zavazadla z letadla do letištní haly. Během pěti dnů od jejího zmizení se do pátrání po terapeutickém psu zapojili lidé z letiště i dron, zatím však zvíře neobjevili. Informoval o tom web listu Le Parisien. Češka, která se představila jako Míša, cestovala do amerického Dallasu s mezipřistáním v Paříži. Místo toho, aby se vydala za oceán za svým přítelem, však již od úterka neplánovaně pobývá u letiště ve francouzské metropoli.

video: @misull