Filipínec „vyexoval“ pivo nosem za 20 sekund

Zahraniční
Na Filipínách natočili bizarní okamžik, kdy místní muž vypil půllitr piva nosem. Russel Salvador si během pouhých 20 sekund prolil celý půllitr piva nosními dírkami.
video: Reuters
