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Česko uznalo prozatímní schválení systému Tesla FSD Supervised

Zahraniční
Ministerstvo dopravy uznalo prozatímní schválení asistenčního systému Tesla FSD Supervised, které vydal nizozemský schvalovací orgán RDW. Systém tak lze za stanovených podmínek prozatímního schválení používat i na území České republiky. Rozhodnutí navazuje na několikaměsíční odborné posuzování a konzultace na národní i evropské úrovni.
video: X/@teslaeurope
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