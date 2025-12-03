Česko-vietnamský občan dostal v Luhanské oblasti za boj na Ukrajině 13 let

Zahraniční | Válka na Ukrajině
Soud v Ruskem okupované ukrajinské Luhanské oblasti poslal na třináct let do vězení česko-vietnamského občana, který dobrovolně bojoval na Ukrajině. Ruská média původně uváděla, že muži hrozí až patnáct za mřížemi. Soud Minh Hoang Trana shledal vinným ze žoldáctví, uvádí ruská státní agentura TASS.
video: Ruská generální prokuratura
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:29

Modernizace nádraží v Týništi se odkládá
Domácí
3. 12. 2025 18:14
00:19

Česko-vietnamský občan dostal v Luhanské oblasti za boj na Ukrajině 13 let
Zahraniční
3. 12. 2025 17:42
00:37

Nejdražší lyžařské středisko světa zůstává v USA. V Česku vévodí Špindlerův Mlýn
Zahraniční
3. 12. 2025 17:26
04:22

Byl to šílený půlrok, vzpomíná svědek na nadřízeného Augustína z Redlovy "skupiny"
Krimi
3. 12. 2025 16:58
00:47

Majitelé zchátralých budov v historickém centru Žatce si mohou oddechnout
Domácí
3. 12. 2025 16:40
00:24

Muži hajlovali přímo pod kamerou, u toho se ještě nechali fotit
Domácí
3. 12. 2025 16:34
00:26

Rumuni zneškodnili ukrajinský námořní dron, ohrožoval plavbu v Černém moři
Zahraniční
3. 12. 2025 16:32
03:17

Boj o každou minutu u srdeční zástavy pokračuje. ECMO zvýšilo naději na přežití
Domácí
3. 12. 2025 16:10
01:13

Ženy jsou krvelačnější než chlapi, míní Novotný
Lifestyle
3. 12. 2025 16:00
00:49

AI reklamy na kabelky Valentino vyvolaly vlnu kritiky u uživatelů
Zahraniční
3. 12. 2025 15:50
23:36

Prezident není čtvrtá koaliční strana. Staří bílí muži o sestavování vlády
Domácí
3. 12. 2025 15:00
02:06

Za další medailí s Mrtkou či Sikorou, ale bez Tomka. Augusta nominoval na dvacítky
Domácí
3. 12. 2025 14:48
05:44

Chybí mi halušky a máma. Stihla jsem dobu peněz i zábavy, říká Adriana Sklenaříková
Společnost
3. 12. 2025 14:00
02:23

Končící vláda pošle znovu rozpočet poslancům, když bude ve funkci 17. prosince
Domácí
3. 12. 2025 13:48
02:22

Ústava z roku 1920 bude národní kulturní památkou, schválila vláda
Domácí
3. 12. 2025 13:36
00:14

Jako ve vykřičené čtvrti, hodnotí vánoční výzdobu lidé v Chomoutově
Domácí
3. 12. 2025 13:24
00:57

Mladík odpálil ve Znojmě petardu, viděl ho při tom ředitel městské policie
Krimi
3. 12. 2025 13:06
00:34

Kvůli obřím ňadrům jezdila na vozíku, po zmenšení prsou je žena šťastná
Lifestyle
3. 12. 2025 12:48
05:01

Letní scéna Musea Kampa uvádí muzikál Klan Baťa. Zahrají v něm Marek Lambora i Tomáš Klus
Společnost
3. 12. 2025 12:44
01:20

Speciál pro velitele policie v Královéhradeckém kraji
Domácí
3. 12. 2025 12:38

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.