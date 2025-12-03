Česko-vietnamský občan dostal v Luhanské oblasti za boj na Ukrajině 13 let
3. 12. 2025 17:42 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Soud v Ruskem okupované ukrajinské Luhanské oblasti poslal na třináct let do vězení česko-vietnamského občana, který dobrovolně bojoval na Ukrajině. Ruská média původně uváděla, že muži hrozí až patnáct za mřížemi. Soud Minh Hoang Trana shledal vinným ze žoldáctví, uvádí ruská státní agentura TASS.
