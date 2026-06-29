Čeští záchranáři pátrají ve Venezuele po přeživších. Do trosek vyslali tři týmy
29. 6. 2026 7:32 Zahraniční
Čeští záchranáři se v neděli ve Venezuele zapojili do pátrání po přeživších po středečních zemětřeseních. Do trosek vyslali tři průzkumné týmy, které prověřují místa, kde by se ještě mohli nacházet zavalení lidé.
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Čeští záchranáři pátrají ve Venezuele po přeživších. Do trosek vyslali tři týmy
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