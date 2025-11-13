Cestující v Samaře vytáhla v taxíku mačetu a vyhrožovala řidiči kvůli hudbě

Zahraniční
Jízda taxíkem v Samarské oblasti skončila nebezpečnou scénou poté, co žena vytáhla mačetu a začala řidiči vyhrožovat, aby okamžitě změnil hudbu na šanson. Incident zachycený na video ukazuje, jak se běžná cesta během vteřin proměnila v situaci ohrožující život.
video: X / @ivanjvsivan
