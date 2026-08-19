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Cestující se na letišti v Inčchonu tlačili před odbavovací přepážky. Nově je od nich dělí zábrana

Zahraniční
Desítky cestujících se v červenci na letišti v Inčchonu snažily obejít fronty a dostat se k odbavovacím přepážkám. Po několika podobných incidentech, při nichž se zranili i zaměstnanci letiště, nechalo letiště kolem jedné z přepážek instalovat průhlednou zábranu.
video: Facebook/@The Korea Herald
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