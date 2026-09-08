Ceuta se potýká s dvěma tisíci nezletilých migrantů, kterých se nemůže jen tak zbavit
8. 9. 2026 20:28 Zahraniční
V Ceutě zůstává na dva tisíce nezletilých migrantů. V úterý to na tiskové konferenci vlády uvedl ministr Ángel Víctor Torres. Podle něj je cílem vlády, aby se děti mohly vrátit ke svým rodinám. Dodal také, že od 10. srpna se dobrovolně vrátilo na 4500 migrantů a dalších 278 jich úřady vyhostily.
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Ceuta se potýká s dvěma tisíci nezletilých migrantů, kterých se nemůže jen tak zbavit
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