Chameneí žádá pro Netanjahua smrt. Právníci naopak zatykač zpochybňují

Zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua nestačí, zaslouží si trest smrti, řekl íránský vůdce ajatolláh Alí Chameneí v reakci na rozhodnutí Mezinárodní trestního soudu (ICC). Organizace UK Lawyers for Israel naopak podala k advokátní komoře trestní oznámení na hlavního prokurátora ICC kvůli údajně nepravdivým výrokům a ignoraci důkazů. Chameneí v pondělí v Teheránu promluvil ke shromáždění tisíců členů milice basídž, jež je součástí íránských revolučních gard. V projevu Izrael obvinil z válečných zločinů v Pásmu Gazy a také Libanonu. „To, co sionisté (Izrael) provedli, je válečný zločin. Vydali (ICC) zatykač, to ale nestačí. Nad Netanjahuem musí být vynesen trest smrti. Nad těmi válečnými zločinci musí být vynesen trest smrti,“ řekl íránský nejvyšší duchovní vůdce.

video: Reuters