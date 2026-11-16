Chaos na amerických letištích pokračuje. Dopravci museli zrušit 17 000 letů
16. 11. 2026 10:38 Zahraniční
Víkendové výpadky letového provozu v USA se řadí mezi nejhorší za posledních 35 let, co se týče počtu zrušených letů způsobených technickými problémy. Do neděle počet zrušených letů přesáhl 17 000, páteční čtyřhodinový celostátní výpadek postihl všechny americké letecké společnosti bez výjimky.
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