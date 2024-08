VIDEO: Charita na Novém Zélandu rozdávala bonbony s drogou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Charita na Novém Zélandu rozdávala bonbony s drogou

Charitativní organizace pracující s lidmi bez domova v Aucklandu na Novém Zélandu nevědomky distribuovala bonbony naplněné potenciálně smrtelnou dávkou metamfetaminu. Nebezpečné sladkosti umístila do svých potravinových balíčků. Aucklandská městská mise uvedla, že zaměstnanci kontaktují až 400 lidí, aby vystopovali balíčky, které by mohly bonbony obsahovat. Tři lidé byli poté, co je požili, ošetřeni v nemocnici. Později byli propuštěni. Množství metamfetaminu v každém bonbonu bylo až 300krát vyšší než množství, které by někdo běžně užíval, a mohlo by být smrtelné.

video: AP