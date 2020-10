VIDEO: Chlapec hodil petardu do kanálu, letěl i s poklopem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Chlapec hodil petardu do kanálu, letěl i s poklopem

Video zachycuje skupinku dětí, které si krátily volný čas poněkud nebezpečnou zábavou. Nenapadlo je totiž nic lepšího, než házet dělobuchy do kanálů na ulici a nehoda na sebe nenechala dlouho čekat. Ve chvíli, kdy chlapec vhodil petardu do kanálu, nestihl ustoupit do bezpečné vzdálenosti, ale zůstal stát přímo na kovovém poklopu. Výbuch byl tak silný, že vymrštil víko kanálu, které chlapce doslova katapultovalo vysoko do vzduchu. Dítě udělalo za letu otočku a dopadlo o několik metrů dál. Přestože situace vypadala dramaticky, vyvázl chlapec jen s lehkými popáleninami. Incident se odehrál 11. října v čínské provincii Kan-su.

video: Reuters