Sedmnáctiletý chlapec Aryan Asari byl do nedávna nadšený fanoušek letadel, který je ve vzduchu vždy rád pozoroval a natáčel. Dnes se bojí na nebe jen podívat. Na mobil se mu podařilo zaznamenat pád boeingu společnosti Air India, který se krátce po startu zřítil do obydlené čtvrti ve městě Ahmadábád s 242 lidmi na palubě. Pro chlapce to byl traumatický zážitek.

video: X / @darshanpathak