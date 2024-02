VIDEO: Chlapec vyhodil petardou do vzduchu kanalizaci Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Chlapec vyhodil petardou do vzduchu kanalizaci

Na záběrech bezpečnostní kamery z čínské provincie S’-čchuan je vidět, jak mladík se svými přáteli hází zapálené petardy do kanalizace. Během okamžiku chlapce odhodil do strany masivní výbuch. Kolemjdoucí ihned přispěchali na pomoc a mladík byl odvezen do nemocnice. Naštěstí u žádného z jeho zranění nebylo zjištěno, že by bylo vážné nebo život ohrožující.

video: AP