Most v Chorvatsku spojuje pevninu s poloostrovem Pelješac

Chorvatsko oslavilo dokončen stavby mostu spojujícího jeho nejjižnější region se zbytkem země, dříve dosažitelného pouze po silnici přes Bosnu a Hercegovinu. Chorvatský premiér Andrej Plenkovic, uvedl, že most na poloostrov Pelješac „fantastickým úspěchem“. Evropská unie poskytla na most postavený čínskou státní společností China Road and Bridge Corporation (CRBC) 357 milionů EUR (419 milionů USD) - asi 85 procent finančních prostředků. Most se otevře veřejnosti v červnu 2022 po dokončení přístupových komunikací.

video: Reuters