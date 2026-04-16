U chorvatského pobřeží se objevil obří žralok

Zahraniční
U ostrova Šipan byl spatřen zraněný žralok, který se měl zamotat do rybářských sítí. Krátce poté se s velkým žralokem velrybím setkali i turisté na lodi nedaleko pobřeží, kde se k nim přiblížil na několik metrů. Podle kapitána šlo o mimořádný zážitek, jaký za svou praxi ještě nezažil.
video: Slobodna Dalmacija
