V Chorvatsku vypukl další rozsáhlý požár, hasiči se na ostrov přesunuli trajektem
15. 8. 2026 12:08 Zahraniční
Na chorvatském ostrově Dugi otok v pátek večer vypukl rozsáhlý požár. Hasiči museli přisouvat posily trajektem. Plameny už se jim však podařilo dostat pod kontrolu. Zprávy o novém požáru v Dalmácii přišly poté, co požár u letoviska Omiš v pátek přinutil úřady dočasně evakuovat přes 2 tisíce lidí včetně asi 300 českých turistů.
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