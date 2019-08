VIDEO: Nechutné: takto se zbavují exkrementů v Chorvatsku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nechutné: takto se zbavují exkrementů v Chorvatsku

Na sociálních sítích se objevilo video jak v oblíbené turistické destinaci vypouští výkaly přímo do moře. Na ostrově Ugljan to natočila místní obyvatelka, Matea Gugic. To že fekálie vypouští rovnou do křišťálově průzračné vody se jí nelíbí a video zveřejnila na svém Facebooku.

video: Matea Gugic