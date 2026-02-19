Duchovní pozvracel tchajwanského prezidenta

Zahraniční
Oslavy lunárního nového roku na Tchaj-wanu nabraly nečekaný spád, když se během slavnostního vystoupení udělalo špatně jednomu z chrámových představitelů, který pozvracel prezidenta Laj Čching-tea. Přihlížející zůstali v šoku a organizátoři museli program přerušit. Prezident později uvedl, že za potíže duchovního mohl norovirus.
video: Reuters
