V Číně školák zapálil a hodil petardu do kanálu, což vzápětí vyvolalo nečekaný výbuch, při kterém poklop kanálu vyletěl do vzduchu a chlapce prudce odmrštil do vzdálenosti několika metrů. Přestože situace vypadala dramaticky, chlapec po explozi v klidu odkráčel po svých.

video: Reuters