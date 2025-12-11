Už jste viděli sněhuláka vysokého jako činžák?

Zahraniční
Na ostrově Sun Island v čínském Charbinu byl slavnostně odhalen obří sněhulák vysoký přes 20 metrů. Sněhulák vznikl z více než 5 000 metrů krychlových sněhu a při otevření 38. mezinárodní výstavy sněhových soch okamžitě přilákal tisíce návštěvníků.
video: Reuters
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:41

USA zabavily u Venezuely ropný tanker
Zahraniční
11. 12. 2025 8:16
01:08

Machadová se po skoro roce objevila na veřejnosti. Svoboda, jásali její příznivci
Zahraniční
11. 12. 2025 8:08
00:34

Už jste viděli sněhuláka vysokého jako činžák?
Zahraniční
11. 12. 2025 6:00
04:31

Šestikolová bestie, modelka a kůň. Australský designér se odvázal pro soutěž iDNES.cz
Technika
11. 12. 2025 0:06
02:47

Letošní tuningová Essen Motor Show byla pastvou pro oči
Technika
11. 12. 2025 0:06
02:08

Manžela jsem poznala v nebi nad Paříží, říká Iva Frühlingová
Společnost
11. 12. 2025 0:06
04:20

Na Pankráci věšeli nejbrutálnější vrahy. Jejich zvěrstva popisuje nová kniha
Domácí
11. 12. 2025 0:06
03:02

Haló, je tam někdo? Děti zkoušely, jak se telefonovalo před příchodem mobilů
Technika
11. 12. 2025 0:06
01:07

Útok na další tanker ruské stínové flotily: Ukrajinci ukázali zásah na videu
Zahraniční
10. 12. 2025 22:54
00:40

Pří zřícení obytných budov zahynulo v Maroku nejméně 22 lidí
Zahraniční
10. 12. 2025 20:32
00:37

Čínané u pobřeží Perského zálivu loví ryby elektrickým proudem
Zahraniční
10. 12. 2025 20:00
00:23

Dálnici D11 u Hradce Králové směrem na Jaroměř uzavřela nehoda, pět lidí zraněno
Domácí
10. 12. 2025 18:32
00:28

V Blatné začala stavba obchvatu
Domácí
10. 12. 2025 17:36
00:26

Dan Brown je opět v Praze, obdivoval Karlův most
Společnost
10. 12. 2025 16:28
00:37

Hotel Veliš přišel o svůj symbol, nebezpečný Lev musel pryč
Domácí
10. 12. 2025 16:00
32:42

Prezident versus Babiš 2:0. A nebo to byla remíza? Přeli se Staří bílí muži
Domácí
10. 12. 2025 16:00
01:23

Měl jsem více jezdit mezi lidi, řekl Fiala o tom, co by dělal jinak
Domácí
10. 12. 2025 15:46
03:22

Přes aplikaci Záchranka se nově dovoláte i hasičům
Domácí
10. 12. 2025 15:40
01:20

Rusové dokončili obklíčení ukrajinského Myrnohradu
Zahraniční
10. 12. 2025 15:12
01:42

V Brně začal Vánoční festival zlozvyků
Domácí
10. 12. 2025 14:44

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.