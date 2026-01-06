V Číně odstartoval největší ledový festival na světě

Zahraniční
V čínském Charbinu se oficiálně otevřel největší zimní zábavní park na světě Harbin Ice and Snow World. Areál na břehu řeky Songhua nabízí monumentální ledové stavby, věže vysoké desítky metrů i sochy inspirované světovými památkami. Letos se park rozkládá na ploše 1,2 milionu metrů čtverečních a vznikl zhruba ze 400 tisíc kubíků ledu vytěženého přímo z řeky. Festival každoročně láká miliony návštěvníků z Číny i ze zahraničí.
video: AP
Sdílet video

Další videa

00:58

Ve Žďáře po osmi letech připravili ledový ovál
Domácí
6. 1. 2026 12:38
00:31

Simona Krainová ukázala vilu v Dominikáně
Společnost
6. 1. 2026 12:36
01:45

Policisté zadrželi sprejera přímo při činu
Krimi
6. 1. 2026 12:34
01:54

Na olympiádu nepojedou Jiříček či Klapka, Rulík bere Stránského a Kundrátka
Sport
6. 1. 2026 12:26
01:15

Olympijský tým hokejistek se podobá mistrovskému
Sport
6. 1. 2026 12:24
00:52

Drogy mu ničily život, muž se zbavil závislosti otužováním
Lifestyle
6. 1. 2026 12:12
00:53

Jde o velký krok pro celé lidstvo, pro svobodu a lidskou důstojnost, řekla Machadová
Zahraniční
6. 1. 2026 11:34
01:12

Desítky tisíc lidí v Praze jsou kvůli poruše bez tepla, některé školy ruší výuku
Domácí
6. 1. 2026 10:56
00:39

Babiš prezidentem? Už kandidovat nebudu, řekl ve videu
Domácí
6. 1. 2026 10:46
00:42

Pokud USA zaútočí na zemi NATO, bude to konec všeho, řekla dánská premiérka
Zahraniční
6. 1. 2026 10:42
00:58

Móda z cen kritiků: sexy výstřihy a rozparky
Společnost
6. 1. 2026 10:38
01:02

V Číně odstartoval největší ledový festival na světě
Zahraniční
6. 1. 2026 10:14
00:17

Jezdci na čtyřkolkách rozryli běžkařům na Šumavě stopy
Krimi
6. 1. 2026 10:06
00:35

Zemřel lékař Korbelář, sloužil na záchrance v Plzeňském i Karlovarském kraji
Domácí
6. 1. 2026 9:58
29:41

Peking i Musk mohou jazykovými modely manipulovat světonázor, varuje AI vizonář
Rozstřel
6. 1. 2026 9:28
02:21

Závěrečné vzepětí nestačilo, junioři z MS vezou cenné stříbro
Sport
6. 1. 2026 8:22
00:53

U prezidentského paláce v Caracasu létaly drony a ozývaly se výbuchy
Zahraniční
6. 1. 2026 8:14
00:48

Proti jednosměrce na zlínských Nivách vznikla petice
Domácí
6. 1. 2026 8:08
01:07

Krvavé protesty v Íránu pokračují, mrtvých je už 35 včetně čtyř dětí
Zahraniční
6. 1. 2026 7:46
01:23

Ústečtí strážníci potřebují posily do centra
Domácí
6. 1. 2026 6:28

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.