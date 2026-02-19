Nejdelší eskalátor na světě měří 905 metrů

Zahraniční
V čínském Čchung-čchingu dokončili rozsáhlý projekt, jehož součástí je i nejdelší eskalátor na světě. Celý propojený systém měří úctyhodných 905 metrů. Stavba propojuje přístavní oblast s výše položenými částmi města a má výrazně usnadnit pohyb v hornatém terénu. Po uvedení do provozu zkrátí cestu mezi dolní a horní částí oblasti z jedné hodiny zhruba na dvacet minut. Projekt zahrnuje jednadvacet eskalátorů, osm výtahů, čtyři pohyblivé chodníky a dva nadchody pro chodce.
video: Reuters, X/ChineseEmbinUS
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:21

Odhalená těla, oslnivé kostýmy. Rio ožilo karnevalem
Lifestyle
19. 2. 2026 8:52
00:51

USA mají mnoho důvodů zasáhnout v Íránu, pohrozila mluvčí Bílého domu
Zahraniční
19. 2. 2026 8:44
00:54

Nejdelší eskalátor na světě měří 905 metrů
Zahraniční
19. 2. 2026 8:30
00:53

nubia Focus Pro 5G
Technika
19. 2. 2026 0:06
01:19

Prodej bytu 1+kk ve Vrchlabí
Lifestyle
19. 2. 2026 0:06
01:29

David rád vaří. Je to jediná domácí práce, kterou mu jeho partnerka schvaluje.
Společnost
19. 2. 2026 0:06
01:47

David měl podle manuálu vymalovat kuchyň. Rozhodl se ovšem jít ještě dál a nedopadlo to dobře.
Společnost
19. 2. 2026 0:06
01:46

Andrea je vyučená cukrářka, a tak dočasné rodině upekla dort. K Davidovu překvapení byl z krabičky.
Společnost
19. 2. 2026 0:06
02:02

Prodej bytu 2+kk v Železné Rudě
Lifestyle
19. 2. 2026 0:06
01:16

Prodej bytu 2+kk v Harrachově
Lifestyle
19. 2. 2026 0:06
03:28

Vztah s manipulátorem se nezmění, musíte odejít, radí zpěvačka Míša Nosková
Společnost
19. 2. 2026 0:06
04:27

Liběna Rochová: Styl není o trendech, ale o osobitosti
Lifestyle
19. 2. 2026 0:06
01:14

Eva Výměnu využila k tomu, aby si po dlouhé době dala vepřové.
Společnost
19. 2. 2026 0:06
01:07

Dánský král Frederik dorazil do Grónska, návštěvou vyslal vzkaz do USA
Zahraniční
18. 2. 2026 17:12
00:30

Na leteckou školu do Kunovic míří studenti z celé republiky
Domácí
18. 2. 2026 17:00
00:38

Úřad vlády zavedl jídelní semafor, dočkal se posměchu
Domácí
18. 2. 2026 16:32
00:46

Jako poslední v Brně funguje informační panel u Grandu
Domácí
18. 2. 2026 16:06
01:25

Tragický požár v bohnické nemocnici. Jeden člověk zemřel
Krimi
18. 2. 2026 15:46
00:41

Další bolest Vonnové, zemřel jí milovaný pes
Zahraniční
18. 2. 2026 15:44
00:45

Státní zástupce o trestu pro řidiče, který zabil mladého cyklistu
Krimi
18. 2. 2026 15:08

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.