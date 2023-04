VIDEO: Z cirkusové manéže utekli při představení dva lvi Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Z cirkusové manéže utekli při představení dva lvi

Dvěma lvům se během cirkusového představení v čínském městě Luo-jang podařilo utéct z manéže mezi diváky a následně až na venkovní parkoviště. To vyvolalo paniku a lidé začali rychle utíkat pryč. Zřízencům se ale naštěstí podařilo zvířata během 15 minut odchytit. Úřady následně cirkusu zakázaly další činnost, a to až do chvíle, než prokáže připravenost na další představení.

video: Reuters