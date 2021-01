VIDEO: Čínští horníci, uvízlí ve zlatém dole, dali o sobě po týdnu vědět Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Čínští horníci, které výbuch uvěznil již déle než týden pod zemí, dokázali zaslat zprávu záchranářům. Oznámila to dnes agentura AFP s odvoláním na místní úřady. Neštěstí se odehrálo 10. ledna ve zlatém dolu v provincii Šan-tung na východě země. V podzemní pasti, více než než 600 metrů od vstupu do šachty, uvízlo 22 lidí. Výbuch vážně poškodil přístup na dno dolu a komunikační kabely. Záchranářům se ale tento týden podařilo zaslechnout údery do potrubí, kterými horníci dávali najevo, že jsou stále naživu.

video: Reuters