VIDEO: Do čínského jezera se zřítil hasičský vrtulník Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Do čínského jezera se zřítil hasičský vrtulník

Do jezera Erhai na jihovýchodě Číny se v pondělí zřítila hasičská helikoptéra, jejíž posádka zrovna bojovala s lesním požárem a v jezeře doplňovala vodu. Záběry ukazují, jak se vrtulník dostane do spirály a těsně před dopadem do vody exploduje. Na místo ihned vyrazili záchranáři. Podle místních médií není jasné, zda někdo utrpěl zranění.

video: Reuters