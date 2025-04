VIDEO: Čína staví nejvyšší most světa, šest set metrů nad řekou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Čína staví nejvyšší most světa, šest set metrů nad řekou

Čína se chystá otevřít nejvyšší most na světě. Jeho stavba na jihozápadě země se blíží ke konci a autům se otevře už v červnu. Most usnadní dopravu a s výškou přes šest set metrů přeroste Eifellovu věž i most Golden Gate. Jde o nejnovější inženýrský počin této země, která se zaměřuje na infrastrukturu.

video: Reuters