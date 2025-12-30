Čína nacvičuje vojenskou blokádu Tchaj-wanu. Nasadila útočné lodě i bombardéry

Zahraniční | Válka na Ukrajině
Čína pokračuje druhým dnem v rozsáhlém vojenském cvičení v okolí Tchaj-wanu, které má simulovat blokádu tchajwanských přístavů a podle Pekingu vyslat ostrovu důrazné varování. Tchajwanský prezident Laj Čching-te dnes ráno nicméně ujistil, že jeho země bude jednat tak, aby nezhoršovala napětí ani nevyvolávala spory.
video: Reuters
