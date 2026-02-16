Výbuch ohňostroje v Číně si vyžádal osm mrtvých, dva lidé jsou zranění

Zahraniční
Výbuch a následný požár v obchodě s ohňostroji na východě Číny si v neděli vyžádal osm mrtvých, další dva lidé utrpěli lehké popáleniny. Tragédie se stala těsně před začátkem lunárního Nového roku, známého v Číně jako jarní festival, který letos připadá na úterý.
video: X/@Eng_china5
