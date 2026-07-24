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Čínská pobřežní stráž ostřelovala filipínské plavidlo vodním dělem

Zahraniční
Při misi na podporu filipínských rybářů u útesu Bajo de Masinloc zasáhla čínská pobřežní stráž filipínské plavidlo vodním dělem a provedla několik nebezpečných manévrů. Incident se obešel bez zranění a filipínská mise pokračovala podle plánu.
video: AP
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