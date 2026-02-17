Rychlejší, než se čekalo. Čína předbíhá USA ve stavbě jaderných ponorek
17. 2. 2026 20:42 Zahraniční
Čína v posledních pěti letech zvýšila výrobu jaderných ponorek do té míry, že je nyní spouští na vodu rychleji než Spojené státy. Roste tak jaderná síla Pekingu, kterou kterou kromě ponorek tvoří pozemní mezikontinentální balistické rakety a bombardéry, a ohrožuje námořní převahu, kterou Washington dlouho držel.
