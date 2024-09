VIDEO: Čína přiznala, že nad Pacifikem otestovala mezikontinentální balistickou raketu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Čína přiznala, že nad Pacifikem otestovala mezikontinentální balistickou raketu

Čína nad Tichým oceánem otestovala mezikontinentální balistickou raketu vybavenou maketou bojové hlavice. Uvedlo to čínské ministerstvo obrany v prohlášení. Podle agentury Reuters je to poprvé, co Peking veřejně přiznal, že podobnou zkoušku provedl.

video: Reuters