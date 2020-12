VIDEO: Špatné načasování. Ženu trefil vyhozený rám postele Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Špatné načasování. Ženu trefil vyhozený rám postele

Číňanka zázračně přežila poté, co ji zasáhl rám železné postele, který někdo vyhodil z budovy. Ženu převezla záchranka do nemocnice a muže, co si chtěl ukrátit námahu a bezohledně vyhodil těžký předmět z druhého patra, vyšetřuje policie. K události došlo 10. prosince v čínském městě Shenzhen v provincii Kuang-tung.

video: AP