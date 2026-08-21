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Číňané učinili z kostrbatého filmu milionový hit. Niou Laj má už i svého robota

Zahraniční
Podomácku vyrobený animovaný film o telátku se stal v Číně nečekaným kasovním trhákem. Na jeho základě vznikla celá řada upomínkových předmětů i internetových memů a zároveň film Niou Laj (Býček přichází) vyvolal celonárodní diskusi o tom, jestli už mladá generace nehodlá slyšet na profesionální marketing a umělou inteligenci.
video: Reuters
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