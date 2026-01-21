Čína nasadí robotické policisty řízené AI
21. 1. 2026
Čínská společnost AIMOGA Robotics představila nového inteligentního dopravního robota Intelligent Police Unit R001. Tento robot je navržen pro řízení dopravy a interakci s účastníky silničního provozu. Směřuje a usměrňuje dopravu, dává upozornění chodcům a cyklistům (např. jezdcům na koloběžkách i kolech), pomáhá s dodržováním pravidel na přechodech a křižovatkách, slouží jako asistent městské mobility.
