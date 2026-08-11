Čína má po tajfunu vody na rozdávání. Za den napršelo jak za 4 měsíce
11. 8. 2026 18:54 Zahraniční
Tajfun Dolphin drtí Čínu. Od Pekingu až po vnitrozemskou provincii Chu-pej sužuje zemi extrémní průtrž mračen, která zatápí ulice, zastavuje dálniční stavby a žene nádrže v okolí přes havarijní limity. Tisíce lidí musely opustit své domovy a i metropoli hrozí, že během jediného dne dosáhne přídělu srážek za celé měsíce.
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