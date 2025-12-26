V Číně otevřeli nejdelší tunel světa, měří přes 22 kilometrů

Zahraniční
video: Reuters
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:58

V Číně otevřeli nejdelší tunel světa, měří přes 22 kilometrů
Zahraniční
26. 12. 2025 17:26
01:37

Palestinec najel v Izraeli autem do davu. Přejel muže, pak ubodal mladou ženu
Zahraniční
26. 12. 2025 17:18
01:42

Babiš telefonoval s Trumpem. Probrali válku, migraci a V4
Domácí
26. 12. 2025 16:44
01:24

Muž pobodal osm lidí v japonské továrně. Další postříkal chemikálií
Zahraniční
26. 12. 2025 13:36
08:42

Kritika bývalé vlády a prezidenta ve vánočním poselství Miloše Zemana
Domácí
26. 12. 2025 13:02
00:29

Klenot mezi nádražními budovami opraví napřesrok
Domácí
26. 12. 2025 10:56
38:37

Máme opravdu vážného kandidáta na mimozemský život, říká hvězdář Michal
Rozstřel
26. 12. 2025 10:00
01:57

Ruské útoky na přístav v Oděse poškodily i loď plující pod vlajkou Slovenska
Zahraniční
26. 12. 2025 9:54
03:24

Pikantnosti v zákulisí: Jaké informace tahá Dan Krejčík z Elišky Balzerové?
Společnost
26. 12. 2025 0:06
02:15

Ferrari F430, které kdysi vlastnil Donald Trump, se objeví v aukci
Technika
26. 12. 2025 0:06
02:34

Užila jsem si díky modelingu a nemám pocit, že bych o něco přicházela, říká Doleželová
Společnost
26. 12. 2025 0:06
03:26

Bezpečné čištění Apple Watch vrátí hodinkám audio kvalitu
Technika
26. 12. 2025 0:06
00:40

Britský král Karel III. ve vánočním projevu vyzdvihl význam rozmanitosti
Zahraniční
25. 12. 2025 18:24
00:51

„Naprosté bezpráví.“ Moskva přirovnala americkou blokádu Venezuely k pirátství
Zahraniční
25. 12. 2025 17:42
00:45

Lijáky a povodně. Suchem trýzněná Kalifornie má nyní vody až moc
Zahraniční
25. 12. 2025 15:56
00:56

Ruské strategické bombardéry operovaly nad Barentsovým a Norským mořem
Zahraniční
25. 12. 2025 15:24
01:25

Papež vyzval k evropské jednotě a mírovému jednání o Ukrajině
Zahraniční
25. 12. 2025 14:00
00:39

„Machr“ v žigulíku pokácel velký vánoční strom
Zahraniční
25. 12. 2025 11:34
00:37

Při nehodě vrtulníku u Kilimandžára zemřeli dva čeští turisté
Zahraniční
25. 12. 2025 10:46
03:45

Herec Malínek zhubl 120 kilo: Impulsem byl rozchod a úmrtí babičky, přiznává
Společnost
25. 12. 2025 10:30

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.