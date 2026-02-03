Čína ukázala vesmírnou letadlovku jako ze Star Wars

Zahraniční
Čínská státní televize ukázala, jak by mohla vypadat budoucnost armádní technologie ve vesmíru. Ve vysílání předvedla návrh obřího letounu, jenž by dokázal vysílat bezpilotní tryskáče schopné odpalovat rakety z okraje zemské atmosféry. Západní odborníci nicméně popisují tuto superzbraň jako high-tech divadlo s politickým poselstvím.
video: X / @PLA_MilitaryUpd
