Pořádná sprcha. V Číně chladí ulice z věžáků
3. 7. 2026 8:54 Zahraniční
V Číně v silných vedrech rozprašují do rozpálených ulic vodní mlhu ze střech věžáků. Původně sloužil systém k potlačování prašnosti u velkých staveb ve městech. Záběry pochází z provincie Šan-si ve střední Číně. Tento systém ochlazování dokáže během několika minut snížit povrchovou teplotu o 5 až 8 stupňů. Spotřeba vody je ale obrovská, počítá se zhruba na 60 000 litrů vody za hodinu na každou budovu. Nepoužívá se proto pitná voda, ale recyklovaná užitková.
00:52
Třiadvacetiletá miss Skarlent Rodríguezová zemřela při zemětřesení
Společnost3. 7. 2026 10:36
00:40
Fotbalisté z Hodonína mají fanoušky po celé republice díky vtipným videím
Domácí3. 7. 2026 10:16
00:36
Před sídlem OSN v New Yorku se upálil aktivista
Zahraniční3. 7. 2026 9:30
01:01
Jedenáctiletý kluk smetl autem průvod mnichů
Zahraniční3. 7. 2026 9:26
00:39
Pořádná sprcha. V Číně chladí ulice z věžáků
Zahraniční3. 7. 2026 8:54
00:39
Ukrajina po nočních úderech hlásí dva mrtvé
Zahraniční3. 7. 2026 8:46
00:28
Jihlava otevřela park u Horácké arény
Domácí3. 7. 2026 8:42
34:12
Roztržka Meloniové a Trumpa není o fotce, ale o zradě, řekl v Rozstřelu Landovský
Rozstřel3. 7. 2026 0:06
31:43
Jako když otočíte vypínačem. Evropa si oblíbila elektromobily, prodeje strmě rostou
Technika3. 7. 2026 0:06
01:23
Tyl, peří, asymetrie i všechno mezi tím. Léto patří výstředním sukním
Lifestyle3. 7. 2026 0:06
00:49
Žádné resorty ani přímé lety. V neznámém kanárském ráji mají jediný semafor
Zahraniční3. 7. 2026 0:06
03:55
Vztah je jako květina. Je třeba se starat a nenechávat jej na volnoběh, míní Táňa Pauhofová
Společnost3. 7. 2026 0:06
02:54
Noční projížďka železničním tunelem pod Vítkovem
Domácí3. 7. 2026 0:06
02:09
Kus amerického automobilového snu: Ford Mustang Sprinty 2026 na letišti Tchořovice
Technika3. 7. 2026 0:06
00:42
Jih Francie sužují rozsáhlé požáry. Hasiči bojují s větrem i vedrem
Zahraniční2. 7. 2026 20:48
00:48
Na festival ve Varech dorazili Dustin Hoffman a herečka Maggie Gyllenhaalová
Společnost2. 7. 2026 20:08
00:59