Čína zahájila vojenské manévry u Tchaj-wanu. Použije i ostrou municí, oznámila
29. 12. 2025 8:04 Zahraniční
Vojenské manévry v blízkosti Tchaj-wanu dnes oznámila Čína. Ostrov dlouhodobě považuje za svou vzbouřenou provincii. Podle Pekingu na cvičení v úterý naváže střelba ostrou municí. Tchaj-wan v reakci na postup Číny hovoří o vojenském zastrašování.
