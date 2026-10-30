Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Cisterna vjela před vlak. Chyběly jen vteřiny

Zahraniční | Zprávy z dráhy
Stačilo pár sekund a mohlo dojít k tragédii. Řidič cisternového vozidla v polské Poznani vjel na železniční přejezd těsně před přijíždějícím vlakem. Jednatřicetiletý Ukrajinec riskoval srážku, která mohla mít fatální následky. Za nebezpečný manévr mu hrozí pokuta až 30 tisíc zlotých. (166 tisíc korun)
video: X/@ChanakyaSpeaksX
Sdílet video

Další videa

00:52

Prezident SAE ocenil pilota, který zmařil pokus o leteckou katastrofu
Zahraniční
30. 10. 2026 12:54
01:26

Oběti srážky vlaků jsou ze 27 zemí, ve Španělsku zemřel i jeden Čech
Zahraniční
30. 10. 2026 12:46
00:32

Halloween v Bílém domě: Děti v sovětské čepici a ruském kroji dostaly sladkosti od Trumpa
Zahraniční
30. 10. 2026 12:00
02:01

Jak správně postupovat při odstraňování plísní
Lifestyle
30. 10. 2026 11:36
00:58

Cisterna vjela před vlak. Chyběly jen vteřiny
Zahraniční
30. 10. 2026 11:26
01:31

Sen o domě na Sicílii? Herečka Benešová ukázala plesnivé zdi i další překvapení
Společnost
30. 10. 2026 10:38
00:37

Z nadějné sportovkyně sexy modelkou. Aleksandra předvádí dokonalé křivky
Společnost
30. 10. 2026 10:32
00:43

Ukrajinské drony zasáhly ruskou rafinerii. Nad komplexem stoupají sloupy kouře
Zahraniční
30. 10. 2026 10:28
00:41

Arménský parlament se proměnil v boxerský ring. Poslanci si vyměňovali rány, zasahovala ochranka
Zahraniční
30. 10. 2026 10:20
00:29

Karel III. křepčil na Bahamách na karnevalu
Zahraniční
30. 10. 2026 10:14
00:48

Přes milion Lego kostek a třináct měsíců práce
Domácí
30. 10. 2026 10:00
48:46

Co zpřístupní ceny bytů? Rychlejší výstavba a využití opuštěných areálů
Domácí
30. 10. 2026 10:00
00:22

Fronty na paliva ucpávají kruhovou křižovatku
Domácí
30. 10. 2026 9:28
01:37

Ukrajinské Olešky se evakuují. Odminování skončilo, do města míří 25 autobusů
Zahraniční
30. 10. 2026 9:10
00:28

Rusko s Evropou válčit nechce. Ale je připraveno, pohrozil Putin
Zahraniční
30. 10. 2026 7:14
39:27

NA KAFI: Spousta českých škol ještě podporuje vzdělávací bulimii, míní Štěkánka
Lifestyle
30. 10. 2026 0:06
02:07

Příjemný hybrid s pohledem sci-fi frajera. Projeli jsme KGM Torres
Technika
30. 10. 2026 0:06
00:45

Představení telefonu Vivo X Fold6
Technika
30. 10. 2026 0:06
01:15

Čarodějnice i postavy z hororu. Styl witchcore ovládl mola i červený koberec
Lifestyle
30. 10. 2026 0:06
01:30

Transport Fever 3 je velmi propracovaný tycoon
Lifestyle
30. 10. 2026 0:06

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.