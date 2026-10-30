Cisterna vjela před vlak. Chyběly jen vteřiny
30. 10. 2026 11:26 Zahraniční | Zprávy z dráhy
Stačilo pár sekund a mohlo dojít k tragédii. Řidič cisternového vozidla v polské Poznani vjel na železniční přejezd těsně před přijíždějícím vlakem. Jednatřicetiletý Ukrajinec riskoval srážku, která mohla mít fatální následky. Za nebezpečný manévr mu hrozí pokuta až 30 tisíc zlotých. (166 tisíc korun)
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