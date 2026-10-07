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Sedmikilová čivava v uniformě. Comando je nejmenším členem mexické národní gardy

Zahraniční
Má taktické brýle, neprůstřelnou vestu na míru i kameru na hlavě. Třináctiměsíční Comando sice měří jen 21 centimetrů, přesto se učí hledat lidi v rámci záchranných operací a pomáhá příslušníkům gardy navazovat kontakt s veřejností.
video: Reuters
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