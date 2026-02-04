Člun s migranty se srazil s lodí řecké pobřežní stráže, nejméně 14 jich zemřelo

Zahraniční
Nejméně 14 lidí ze člunu s migranty zemřelo poté, co se jejich plavidlo srazilo s lodí řecké pobřežní stráže. Neštěstí se stalo ve východních vodách Egejského moře poblíž ostrova Chios. Několik desítek migrantů a dva členové pobřežní stráže byli převezeni do nemocnice. Další podrobnosti o srážce zatím nejsou známy.
video: Reuters
