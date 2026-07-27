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Čmeláci vyplazují jazyk, když si pochutnají na sladké pochoutce

Zahraniční
Vědci zjistili, že čmeláci vyplazují jazyk, když si pochutnají na sladké pochoutce, ale při hořké chuti znechuceně kroutí hlavou.
video: Wildlife Gothenburg
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