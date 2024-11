VIDEO: Co rok, to evakuace. Švýcarské vesnici opět hrozí obří sesuv kamení Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Co rok, to evakuace. Švýcarské vesnici opět hrozí obří sesuv kamení

Vesnici Brienz ve švýcarských Alpách čeká preventivní evakuace kvůli hrozbě sesuvu hornin. Obec nařídila obyvatelům odchod do nedělního odpoledne. Úřady zajistily náhradní ubytování pro 90 lidí, mimo domovy by mohli být až šest měsíců. Podobná situace nastala už loni, kdy vesnici sesuv kamení těsně minul. Po konzultaci s geology se místní úřady rozhodly pro rychlé jednání. „S evakuací se začalo vlastně okamžitě. Lidé začali sami,“ řekl člen tamního krizového štábu Christian Gartmann agentuře AP. „Někteří byli agresivní, že jsme evakuaci nařídili,“ dodal s tím, že jejich nespokojenost chápe. Úřady doporučily obyvatelům vzít si své nejdůležitější věci pro přežití na dalších šest měsíců, včetně pracovních či školních potřeb nebo teplého oblečení na zimu. Většina obyvatel se již přesunula do dočasně zřízených ubikací poblíž, jiní zůstávají u svých známých.

video: Reuters