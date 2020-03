VIDEO: Zemřel country zpěvák Kenny Rogers. Bylo mu 81 let Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zemřel country zpěvák Kenny Rogers. Bylo mu 81 let

Ve věku 81 let zemřela country legenda Kenny Rogers. Zpěvák se proslavil mimo jiné hity The Gambler, Coward of the Country nebo Islands in the Stream.

video: Reuters, YouTube.com