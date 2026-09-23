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Kam mizí voda z Covão dos Conchos? Portugalská „černá díra“ klame tělem

Zahraniční
Do nitra portugalského pohoří Serra da Estrela se nemálo turistů vydává kvůli Covão dos Conchos. Jezeru, které na první pohled vypadá, jako by voda z jeho hladiny odtékala rovnou do nitra Země. Zdání ovšem klame. Za poněkud bizarní podívanou se skrývá inženýrský trik z poloviny minulého století.
video: TikTok/@javier_barcelona
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