Kdo stojí za vakcínou proti covidu? Rodinná firma chudých imigrantů

Je to jak příběh z hollywoodského filmu. Potomci chudých imigrantů se do sebe zamilovali a založili firmu o miliardové hodnotě. Je to však skutečnost. Za německou firmou BioNTech, která oznámila devadesátiprocentní účinnost vyvíjené vakcíny proti koronaviru, stojí manželský pár vědců, jejichž rodiče přišli do Německa jako gastarbeitři z Turecka.

video: Reuters