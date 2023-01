VIDEO: Čtyři lidé zemřeli při srážce dvou vrtulníků v Austrálii Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Čtyři lidé zemřeli při srážce dvou vrtulníků v Austrálii

Při srážce dvou vrtulníků v Austrálii zemřeli čtyři lidé. Tři přeživší včetně dvou chlapců ve věku 9 a 10 let a 33leté ženy, byli s vážnými zraněními převezeni do nemocnice. Desetiletý chlapec je v kritickém stavu. Australský dopravní úřad zahájil vyšetřování nehody společně s místní policií. Příčinu by měl oznámit do osmi týdnů.

video: Reuters