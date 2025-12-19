Čtyři pokuty za auto, které radnice obklopila pruhy
19. 12. 2025 8:34 Zahraniční
Čtyřicetiletý Silva Stone z jižní části Londýna zaparkoval na ulici před svým domem a odjel na krátkou dovolenou. Po návratu zjistil, že má za stěrači čtyři pokuty za stání na invalidech. Ze záběrů městské kamery zjistil, že během jeho nepřítomnosti nechala radnice kolem jeho vozu nakreslit pruhy vyznačující parkování pro invalidy a policistka mu hned udělila první pokutu. Městská rada v Croydonu po jeho upozornění pokuty zrušila, ale Silva tvrdí, že se tak stalo až potom, co záběry z bezpečnostních kamer zveřejnil na sociálních sítích.
03:00
