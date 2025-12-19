Čtyři pokuty za auto, které radnice obklopila pruhy

Zahraniční
Čtyřicetiletý Silva Stone z jižní části Londýna zaparkoval na ulici před svým domem a odjel na krátkou dovolenou. Po návratu zjistil, že má za stěrači čtyři pokuty za stání na invalidech. Ze záběrů městské kamery zjistil, že během jeho nepřítomnosti nechala radnice kolem jeho vozu nakreslit pruhy vyznačující parkování pro invalidy a policistka mu hned udělila první pokutu. Městská rada v Croydonu po jeho upozornění pokuty zrušila, ale Silva tvrdí, že se tak stalo až potom, co záběry z bezpečnostních kamer zveřejnil na sociálních sítích.
video: AP
Sdílet video

Další videa

03:00

Prioritou má být vždy národní obrana, řekl nový ministr Zůna za SPD
Domácí
19. 12. 2025 10:18
00:36

Náklaďák zvednutou korbou strhl most na jedoucí auta
Zahraniční
19. 12. 2025 10:16
00:28

Jednovaječná dvojčata přivedla na svět děti v jeden den
Lifestyle
19. 12. 2025 9:26
00:49

Střelce z univerzity našli mrtvého, byl jím bývalý student
Zahraniční
19. 12. 2025 8:46
00:58

Půjčka Ukrajině prošla, 24 států ručí. Česko po boku Orbána a Fica ne
Zahraniční
19. 12. 2025 8:46
00:41

Čtyři pokuty za auto, které radnice obklopila pruhy
Zahraniční
19. 12. 2025 8:34
01:34

Brankář Jakub Dobeš slavil s Montrealem výhru 4:1
Sport
19. 12. 2025 8:30
01:35

Potyčka v albánském parlamentu. Na předsedovi přistála lahev, hořela i světlice
Zahraniční
19. 12. 2025 8:28
01:01

Největší vánoční strom na světě mají v italském Gubbiu
Zahraniční
19. 12. 2025 5:00
02:00

Anketa Evropské auto roku vrcholí. Podívejte se, jak probíhají testy
Technika
19. 12. 2025 0:06
02:18

Před 100 lety se otevřela Madison Square Garden
Technika
19. 12. 2025 0:06
03:07

Vysportovaná krasavice Škoda 110 R slaví 55 let
Technika
19. 12. 2025 0:06
35:15

Vánoční NA KAFI: Vánoce o samotě mohou lidi posílit, o pocitech mluvte
Lifestyle
19. 12. 2025 0:06
04:44

Žijeme v krásné, bezpečné a svobodné zemi, řekl Vystrčil v projevu
Domácí
18. 12. 2025 20:44
02:05

Stojíme za prezidentem. Výzvu na podporu Petra Pavla podepsalo 175 tisíc lidí
Domácí
18. 12. 2025 20:20
02:06

Atmosféra basketbalového derby mezi Dečínem a Ústím
Sport
18. 12. 2025 18:40
01:04

Kupjanský vampír. Ukrajinci ukázali likvidaci Rusů na severní frontě
Zahraniční
18. 12. 2025 18:00
01:14

Orešnik je od středy v Bělorusku. A půjde do bojové služby, oznámil Lukašenko
Zahraniční
18. 12. 2025 17:54
01:00

Čínské pohoří pokryly solární panely
Zahraniční
18. 12. 2025 17:32
01:02

Trenér Růžička je zpět na střídačce
Sport
18. 12. 2025 17:20

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.